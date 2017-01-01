ترامب ينوي إلغاء مراسيم رئاسية لإدارة أوباما

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب شون سبايسر، أن الأخير ينوي القيام بـ”أمور مهمة عدة” فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض.

ومن بين الأمور التي سيتخذها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة باراك أوباما.

وقال شون سبايسر، في تصريح لشبكة “أي بي سي”، أن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي كبحت جماح النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأكد سبايسر على أن الأمر لن يقتصر على مسألة واحدة إنما سيشمل مسائل عدة مهمة.

علما بأن ترامب يتسلم مهامه في العشرين من كانون الثاني الجاري.

كما أكد المتحدث باسم الرئيس الأميركي المنتخب أن ترامب لن يكف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتواصل مع الأميركيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

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