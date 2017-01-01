السجن المؤبد لـ 148 إخوانيا في قضية حرق متحف ملوي

قضت المحكمة العسكرية في أسيوط بمعاقبة 148 إخوانيا بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013.

وقضت المحكمة بمعاقبة 42 إخوانيا آخرين بالسجن 10 سنوات ومتهمين اثنين 5 سنوات، وحَدث بالسجن عاما وبراءة 10 آخرين في القضية ذاتها.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين تهما بالحرق العمد وإثارة العنف والفوضى واقتحام متحف ملوي وسرقة مقتنيات أثرية والتظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق العام وتكدير الأمن والسلم العام.

وفي أيلول الماضي، أعادت السلطات المصرية فتح المتحف بعد إعادة ترميمه وإعادة بعض محتوياته.