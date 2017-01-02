بالصوت: هلع شديد واتهامات كثيرة بين عناصر جبهة النصرة

استهدفت طائرة من دون طيار بغارتين جويتين سيارتين لجبهة النصرة على طريق سرمدا – باتبو في ريف إدلب الشمالي، ما أدى لمقتل ثلاث اشخاص، واحتراق السيارة.

واسفرت الغارة الاولى عن مقتل أحد أبرز المسؤولين العسكريين في “جبهة النصرة” (جفش) المدعو “أبو عمر التركستاني” على طريق سرمدا – باتبو في ريف إدلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن التركستاني كان المرشح لاستلام ما يسمى “مجلس الشورى” في الاندماج بين الفصائل المسلحة في سوريا.

اما الغارة الثانية فقد استهدفت سيارة تقل اثنين من قيادي النصرة ماادى لمقتلهما وهما المدعو خطاب القحطاني وهو من اوائل الذين قدموا الى سوريا للقتال، والمدعو ابو المعتصم الديري.

ونتج عن الاستهداف حالة من التوتر في صفوف جبهة النصرة واتهامات بالتخوين وبوضع اجهزة في سيارات المسؤولين، ويوضح التسجيل التالي الذي سجل عقب حدوث عملية الاغتيال حالة التوتر الكبيرة بين عناصر النصرة.

https://youtu.be/kL7JojRmIvA

وفي تسجيل اخر اتهم احد مسؤولي المجموعات المسلحة الميدانيين، القادة بالخيانة بعد مقتل قادة جبهة النصرة المذكورين سابقا.

https://youtu.be/xntWa3orpfQ

يذكر ان خلافات كبيرة حدثت مؤخرا بين احرار الشام والنصرة حيث اعلنت الاخيرة عبر مساجدها في ادلب الجهاد على الاحرار واتهامها بالردة.

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