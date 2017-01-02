ميليشيات درعا تلتزم بالهدنة بانتظار الدعوة !!

يبدو ان قادة الميليشيات المسلحة يبحثون عن اي بارقة امل توقف موتهم على يد الجيش السوري في المعارك والاشتباكات حيث لبت بعض الفصائل في درعا نداء الهدنة دون ان تدعى اليه رسميا.

حيث اعلن الناطق الرسمي باسم ميليشيا “جيش الثورة” وهو يعتبر أكبر التشكيلات العسكرية في درعا المدعو “أبو بكر الحسن” أن فصائل الجنوب السوري ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم عدم تلقيها دعوة للتوقيع على اتفاق “أنقرة” المعلن عنه قبل أيام برعاية تركية روسية.

وقال “الحسن”: “لانزال ملتزمين حتى هذه اللحظة بالاتفاق”، وحول عدم دعوتهم إلى الاتفاق، رفض “الحسن” التعليق مكتفيا بالقول “إن الإجابة عند رعاة الاتفاق”.

يذكر ان مدينة درعا بالكامل تعود تدريجيا الى سيطرة الدولة السورية بالمصالحات حتى قبل سريان الهدنة الاخيرة.

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