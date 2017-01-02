متى تقر التعيينات الامنية..

استبعدت مصادر إصدار تعيينات ذات طابع أمني، لكن في المقابل عُلم ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيرأس الخميس المقبل أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في حضور نائبه، رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع لتقويم الوضع الأمني والوقوف على حاجات القوى الأمنية في ضوء الإنجازات التي حققتها في الأشهر الماضية في إلقاء القبض على عدد كبير من المجموعات الإرهابية التي كانت تخطط لتفجير مرافق حيوية في لبنان، إضافة إلى استهداف المقار الأمنية وحواجز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

واعتبرت مصادر وزارية أنه لم يعد من مبرر للحكومة في تكرار ما أصاب سالفتها برئاسة تمام سلام من تعطيل وشلل طاول جميع المؤسسات الدستورية وأعاق انتظام العمل فيها بسبب الشغور الرئاسي الذي أصبح من الماضي.

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