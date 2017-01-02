ميليشيات الشمال يطالبون النصرة بمخاطبة حلفاء الدولة السورية !!

اعترضت عدة ميليشيات مسلحة على الاندماج مع جبهة النصرة حيث طالبوها اولا بإظهار خطوات انفتاح على الساحة، ليكون الاندماج حقيقيًا يتفرع منه مكتب سياسي قادر على مخاطبة أصدقاء ما يسمى الثورة السورية وحلفاء الدولة السورية.

جاء ذلك بعد ان أثار بيان فتوى تحضّ على ضرورة الاندماج بين ميليشيات الشمال السوري، لـ 16 شيخًا وشرعيًا، ردود أفعال متباينة بين مرحب ومعارض لها، إلا أنها احتوت أسماء موقعين لا علم لهم بها.

الفتوى التي اجتهد الداعية السعودي، الارهابي عبد الله المحيسني، في إعدادها ونشرها عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وقع عليها 16 شخصًا، أبرزهم “المحيسني، المصري أبو الفتح الفرغلي، عبد الرزاق مهدي، أبو محمد الصادق، وأبو الطاهر الحموي..، وآخرين”.

إلا أنها احتوت أسماء شخصيات، قالوا إنهم لا علم لهم بها، ومنهم حسام الأطرش (شرعي حركة نور الدين زنكي)، وعلي سعيدو، وعمر رمضان، وفق ما أوضح الأطرش في حسابه على “تويتر”.

وبعد اطلاق المحيسني لهذه الفتوى رد عليه عدد من النشطاء المعارضون بهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يقول “#المحيسني_كفا_عبثا_بثورتنا”.

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