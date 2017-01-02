عون الى السعودية

في أول إطلالة له على الدول العربية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول الماضي، يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومي الإثنين والثلثاء في 9 و10 الجاري يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين في المملكة.

وتهدف زيارة عون الرياض إلى تعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية وتقويم الوضع في المنطقة. ويتوقع أن يتوجه في اختتام محادثاته إلى قطر للقاء الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة. وتوقعت مصادر رسمية تثبيت موعد الزيارة في الساعات المقبلة.

وقالت المصادر نفسها أن وفداً وزارياً موسعاً سيرافق عون إلى الرياض، وأن الوفد سيشكل في أول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد غد الأربعاء في بعبدا، بعد أن يكون عون أبلغ المجلس اعتزامه زيارة الرياض بناء لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً أن على جدول أعمالها بنداً حول جولة الرئيس على الدول العربية.

وتوقعت المصادر عينها أن يبحث مجلس الوزراء في تعيين مدير عام جديد للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وآخر رئيساً لمجلس إدارة هيئة «أوجيرو» للاتصالات خلفاً للحالي عبدالمنعم يوسف الذي يشغل المنصبين.

ولفتت إلى أن التعيين يأتي بناء لاقتراح من وزير الاتصالات جمال الجراح، ورجحت أن يعين المهندس عماد كريدية رئيساً لمجلس إدارة «أوجيرو» ومديرها العام في الوقت ذاته.

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