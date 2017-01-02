فساد كبير في بلدية جبلة.. والرقابة تقرر؟

قالت مصادر مطلعة انه تم الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لـ17 عضو من اعضاء مجلس مدينة جبله ومجموعه من الموظفين واحالتهم الى القضاء بسبب هدر واضاعة الاموال العام .

واوضحت المصادر ان ذلك تم بناء على التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش الخاص باستثمارات مقاهي الكورنيش البحري والعقار 301 وبناء على قرار الحجز الاحتياطي من قبل وزارة الماليه رقم 2376 وعلى كتاب وزارة الاداره المحليه المحال عن طريق محافظة اللاذقيه برقم 864 /ع ق باقامة دعوى عامه لتحصيل الاموال المهدوره .

وهناك معلومات عن قرار بحل مجلس المدينه قريبا.

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