عائلة ريتا الشامي انطلقت من الفندق باتجاه المستشفى للتعرف على جثتها واستلامها

2 يناير, 2017 - 10:44 صباحًا
2 يناير, 2017
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