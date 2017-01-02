من أعلن مسؤوليته عن هجوم اسطنبول.. ؟!

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، ما أدى لمقتل 39 شخصا على الأقل.

هذا، ووقع الهجوم في نادي رينا الليلي الشهير، في الساعات من صباح الأحد الأول من كانون ثاني، بينما كان يعج بمئات المحتفلين بالعام الجديد.

وأكد مسؤولون أن من بين القتلى 15 يحملون جنسيات أجنبية، من السعودية والأردن ولبنان وتونس وبلجيكا وفرنسا وإسرائيل.

ووقع الهجوم بعد 75 دقيقة فقط من بداية العام الجديد، أثناء تجمع حوالي 700 شخص في ملهى رينا المطل على مضيق البوسفور، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير والأجانب، ويقع في أحد أكثر الأماكن الراقية في مدينة اسطنبول.

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