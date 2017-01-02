انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

استشهد 10 أشخاص وجرح آخرون، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر في الشرطة إن “سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في ساحة 55 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد”.

وأضاف أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وسط أنباء عن سقوط ضحايا”، مبينا أن “قوة أمنية طوقت المنطقة”.

وفي وقت سابق من السبت، استشهد مدني وأصيب 4 آخرون جراء تفجير 5 عبوات ناسفة في شوارع تجارية بحي الشعلة غربي بغداد، حسب ما ذكرت الشرطة العراقية.

وقالت مصادر بالشرطة إن 5 عبوات ناسفة انفجرت قرب محال تجارية في حي الشعلة غربي بغداد ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين.

وتشهد شوارع بغداد اكتظاظا كبيرا حاليا، للاحتفال بالعام الجديد في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات المسلحة والأمنية في الشوارع الكبرى وقرب الفنادق والأسواق والمطاعم والمراكز التجارية.

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