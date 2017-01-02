2017 في سورية بدأت بوقف القتال ومحاربة الفساد

2 يناير, 2017 - 10:59 صباحًا الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
2017 في سورية بدأت بوقف القتال ومحاربة الفساد

مع دخول اتفاق وقف القتالي في سورية يومه الثالث بدأت حرب جديدة في سورية، انها حرب مكافحة الفساد الذي ساهمت الازمة السورية في بروزه واستفحاله بشكل كبير.

حيث قام فرع الأمن الجنائي في طرطوس بتوقيف كل من رئيس بلدية مدينة بانياس ورئيس الدائرة الفنية ورئيس قسم الرخص ونائب رئيس البلدية إثر اتهامات بالرشاوى ومخالفات بناء وقضايا فساد تتعلق بعملهم.

كما تم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ل 17 عضو من اعضاء مجلس بلدية جبلة بسبب تهم بالفساد والرشاوي، وسط معلومات بحله قريبا.

اذا انها بداية موفقة لسنة 2017 حيث ينتظر كل السوريون محاربة الفساد الذي ضيق عليهم سبل الحياة الضيقة اصلا منذ اندلاع الاحداث السورية عام 2011، فهل تتابع السنة على ذات المنوال لنشهد مزيد من المحاسبة؟ ام ان الجهات الخفية ستتدخل كعادتها وتؤجل المحاسبة؟.

المصدر- خاص الحدث نيوز

الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
2 يناير, 2017

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