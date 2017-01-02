مسلحو كناكر يريدون القنيطرة لكن الجيش اختار لهم ادلب

2 يناير, 2017 - 12:52 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
مسلحو كناكر يريدون القنيطرة لكن الجيش اختار لهم ادلب

بينما يمضي اتفاق وقف الاعمال القتالية قدما ودون حدوث خروقات تذكر تواصل لجان المصالحة في سورية عملها حيث من المقرر ان تنضم بلدة كناكر في ريف دمشق الى قطار المصالحات الذي انطلق منذ مدة في سورية.

وطالب الجيش السوري من لجنة التفاوض في البلدة تسجيل أسماء رافضي التسوية، والراغبين بالخروج من البلدة، وذلك بعد تنفيذ عدد من بنود اتفاق المصالحة.

وجاء طلب الجيش السوري “بعد إنجاز المصالحة مع المسلحين، وتسليمهم اسلحتهم والياتهم ضمن الاتفاق نفسه”.

ومن المقرر أن يتم جمع الراغبين بالخروج من مدينة زاكية، وكناكر، وقرى جبل الشيخ، وإخراجهم إلى محافظة ادلب شمال سورية، فيما يحاول بعض المسلحين الخروج إلى محافظة القنيطرة وسط رفض من الجيش السوري.

المصدر: رصد الحدث نيوز
2 يناير, 2017

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