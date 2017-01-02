الراعي دان اعتداء تركيا

دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام زواره، الاعتداءات الارهابية التي تطال مختلف دول العالم، لا سيما الاعتداء الآثم الذي حصل في تركيا ليلة رأس السنة، وأدى الى سقوط ضحايا ابرياء من بينهم ثلاثة لبنانيين وعدد من الجرحى، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان لأهالي الضحايا”.

ونوه الراعي ب “الدور التي قامت به الدولة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بإرسال طائرة خاصة مع طاقم طبي ووفد رسمي الى تركيا لمتابعة هذا الموضوع.

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