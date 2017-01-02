الجبهات السورية صامدة.. والجيش يحبط عملية ارهابية

مع دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية يومه الثالث تعيش معظم الجبهات السورية حالة من الهدوء الذي لم تشهده منذ سنوات مضت، طبعا باستثناء الجبهات مع داعش والنصرة المستثنيان من الاتفاق.

وفي الوقت الذي تعيش فيه جبهة النصرة حالة من التوتر بعد ان خسرت الغالبية من قيادييها بغارة جوية يوم امس عزز الجيش السوري حالة التوتر لدى النصرة عبر استهدافه لمواقعها في قرية ام شرشوح بريف حمص الشمالي حيث دمر مربض هاون ورشاشاً وقضى على العشرات من عناصرها وعرف من القتلى غالب الأحدب متزعم ما يسمى ” سرية الهاون” ومحمد عفارة ومحمد شيخ مصطفى.

وفي السويداء احبط الجيش السوري عملية ارهابية حيث فككت وحدات الهندسة عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد كان المسلحون قد وضعوهما أمام بلدية لبين بالريف الغربي للسويداء.

والى القنيطرة حيث تم دخول الورشات قبل قليل الى موقع البرج الاول للبدء بأعمال الصيانة والكشف على البرجين الآخرين لبيان الاضرار والمستلزمات اللازمة لصيانتهم. حيث وفي وقت سابق فجرت المجموعات المسلحة برج التوتر العالي مع برجين اخرين وكانت قد منعت الورش من الدخول للاصلاح حيث سوي الامر فيما بعد.

وفي متابعة لمشكلة المياه ووادي بردى قال محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم ان الأهالي الذين خرجوا من وادي بردى سيعودون إلى منازلهم بعد سيطرة الجيش على المنطقة بشكل كامل، واكد المحافظ عن تقدم الجيش إلى مشارف نبع الفيجة .. والورش جاهزة للعمل على إعادة المياه خلال أيام من سيطرة الجيش على النبع.

وتجدر الاشارة هنا الى ان دمشق تعاني من انقطاع المياه منذ قام ارهابيو جبهة النصرة بتفجير نبع الفيجة قبل اسبوع من اليوم.

اما في حلب وبالتزامن مع زيارة الوفد الحكومي بتوجيه من الرئيس السوري للاطلاع على واقع المدينة وتامين احتياجاتها قامت حماية المستهلك بضبط مستودع في منطقة الشيخ أبو بكر حيث يحوي المستودع نحو 900 أسطوانة غاز ..وقام وزير التجارة وحماية المستهلك بتوزيعها على المواطنين في تلك المنطقة.

الة ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين إثر قصف الجيش التركي ومسلحي “درع الفرات” بلدة تادف الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي يوم أمس.

وافاد المرصد المعارض عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال إثر إطلاق النار عليهم من قبل قوات حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية – التركية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

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