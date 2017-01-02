هذا ما كان يخبئه “داعش” ليومه الأسود !!

خبأ تنظيم “داعش” في جحوره التي اشتقت لعناصره منها تسمية الجرذان، ممتلكات سرقها قبل شهور من أبرز وأهم معاقله في غرب العراق، يكشفها ليومه الأسود الذي حان لزواله واندثاره من الأراضي العراقية.

وعلمت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، من مصدر محلي بمحافظة الأنبار، بقيام تنظيم “داعش” الإرهابي، بنقل مسروقات استولى عليها من بيوت عناصر الشرطة والنازحين والمتعاونين ضده من المحافظة، بسيارات “حمل” معروفة في التسمية العراقية بـ”التريلات” إلى مدينة البوكمال السورية الحدودية بين البلدين.

وهناك عرض تنظيم “داعش”، هذه المسروقات في سوقه الجديد داخل البوكمال المحاذية لقضاء القائم أقصى غربي الأنبار، تحت تسمية “غنائم المرتدين” رغم أن عناصره قاموا بسرقتها عند هرب الناس الذين كان يرتهنهم كدروع بشرية، من سطوته والعمليات العسكرية. وفي سوق “داعش” الذي افتتحه قبل أيام قليلة جداً، كشف سلعا وبضائع متنوعة من كل شيء منزلي، سرقها الدواعش، كلها من المنازل في مدينة الفلوجة وقضاء هيت، والرمادي مركز الأنبار، قبل شهر عدة ومنها يعود تاريخ نهبهم لها إلى أواخر عام 2015، قبل أن تحرر المدن على يد القوات العراقية.

وكشف المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن تنظيم “داعش” يمر بأزمة مالية خانقة بسبب الحرب القائمة عليه والتي تكبد فيها هزيمة وخسائر فادحة لاسيما في محافظة نينوى ومركزها الموصل التي تشهد انتصارات متواصلة للقوات العراقية في معركة انطلقت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، ومازال تقدمها مستمرا حتى اللحظة.

وعبرت السيارات المحملة بالمسروقات، الطريق الوعرة الواصلة بين القائم القضاء الذي يعتبر حاليا ً أخطر وأهم أوكار “داعش” في العراق، ومدينة البوكمال السورية، بشكل مستمر في الليل غالبا ً وعند سوء الأحوال الجوية عندما تكون طلعات طيران التحالف الدولي محدودة.

ودائما ً ينهب تنظيم “داعش” الدور والدوائر الحكومية والأهلية وكل ما يقع تحت سيطرته من ممتلكات، في المحافظات التي استحوذ عليها منذ منتصف عام 2014، ويطلق عليها بالغنائم ضمن خلافته المزعومة القائمة على قتل المواطنين وترويعهم وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم.

هذا، وكانت الفلوجة، شمال غربي بغداد، أول مدينة تقع تحت سيطرة تنظيم “داعش” في مطلع عام 2014، وتعتبر معقل مهم له كذلك كان قضاء هيت بالأنبار أيضا ً، من المناطق الستراتيجية البارزة عند الدواعش، قبل أن تحررا بيد القوات العراقية العام الماضي.

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