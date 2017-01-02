قضايا الفساد تضرب مجدداً الاحتلال.. نتنياهو إلى التحقيق

تستجوب شرطة الاحتلال الإسرائيلية الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تشتبه بتلقيه “هدايا مخالفة للقانون” من قبل اثنين من رجال الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام العدو.

المصادر أكدت أن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه، وفي حال تأكدت هذه الوقائع فإن رئيس الوزراء يواجه إمكان توجيه تهمة “استغلال السلطة” إليه.

ورفض المتحدثان باسم الشرطة ومكتب نتنياهو تأكيد هذه المعلومات أو نفيها لدى الاتصال بهما من قبل وكالة فرانس برس.

وأوردت الإذاعة العامة أن نتنياهو وافق على أن يخضع للاستجواب من قبل الشرطة في مقره الرسمي في القدس المحتلة “بحسب ما تقتضيه الضرورة”.

ونفى نتنياهو على فيسبوك كل الاتهامات واتهم معارضيه السياسيين وبعض وسائل الإعلام بـ “السعي للايقاع به لكن ليس في إطار الانتخابات كما تنص على ذلك مبادئ الديموقراطية”، إنما من خلال شن حملة ضده.

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