حماة الديار: داعش هو مشروع اسرائيلي

2 يناير, 2017 - 2:01 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
حماة الديار: داعش هو مشروع اسرائيلي

إستنكرت حركة حماة الديار الهجوم الارهابي اللذي طال تركيا في ليلة رأس السنة.

وفي بيان، قالت الحركة أننا “نشد على أيادي أهل الضحايا و نرجوا من الدولة التركية انزال أشد العقوبات بالقاتل الذي لا يزال فارا” وتابعت: “على كل مواطن ان يكون خفيرا” في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلدان العربية حيث تغلغل الارهاب فيها .

ومن هنا تكمن اهمية بناء مجتمع مدني داعم للمؤسسات الامنية حيث يكونون العين الساهرة في كل شارع و منطقة .

مشروع داعش هو مشروع اسرائيلي لتدمير البلدان العربية، لكن طالما هناك نبض في عروقنا لن ننكسر امام قوى الشر.

المصدر: رصد الحدث نيوز
2 يناير, 2017

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