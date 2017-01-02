قاسمي: سوريا بلد مستقل والحديث عن جعلها منطقة نفوذ للآخرين هراء

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن سوريا بلد مستقل، معتبرا الحديث عن جعلها منطقة نفوذ لايران وروسيا وتركيا بانه كلام هراء وغير صائب ولا معنى له.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، قال قاسمي، إن مواقف إيران واضحة، إذ أننا ندعم وحدة الأراضي السورية ولن نسمح بأن تتحول إلى ساحة نفوذ للدول الأخرى وحتى إيران.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المواطنين المسيحيين الإيرانيين لمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون هذا العام زاخرا بالأمن والاستقرار خاصة في هذه المنطقة التي تشهد اضطراب الأمن وعدم الاستقرار.

وحول برنامج إيران لإزالة التوتر في المنطقة قال إنه وفي ضوء الجهود التي بذلت فقد وصلت حلب إلى مراحل جيدة وتم تطهير قسم كبير منها ونأمل باستتاب الأوضاع فيها وأن نشهد سيادة الأمن والاستقرار في حلب وسوريا وأن تتمتع شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

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