قتلى لداعش في دير الزور

قُتل العديد من عناصر داعش، مساء أمس، بقصف للطيران الحربي على جبل الثردة المحاذي للمطار العسكري شرقي مدينة دير الزور.

وقال احد سكان المدينة إن الطيران الحربي “استهدف مساء أمس، بأكثر من غارة، نقاط تمركز للتنظيم بجبل الثردة المحاذي للمطار العسكري”. مشيراً إلى أن القصف “استهدف نقاطاً أخرى لهم، بالقرب من قرية الجفرة دون وقوع إصابات”.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش السوري “استهدفت أيضاً نقاطاً للتنظيم بمحيط البانوراما ومحيط حقل التيم عند شركة الكهرباء”.

وفي سياق مختلف، قام التنظيم بافتتاح مدرسة ثانوية للذكور في قرية سفيرة (بريف دير الزور الغربي)، كوادرها من عناصره، يتم فيها تدريس منهاج خاص بالتنظيم.

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