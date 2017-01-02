كيف تسير عملية وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية؟

يدخل وقف إطلاق النار المعلن في سورية يومه الرابع بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة عدا تنظيمي “داعش” و “فتح الشام” النصرة سابقا وجميع الميلشيات المسلحة التي تأتمر بهما.

سجل اليوم الأول للهدنة المعلنة نوعاً من الثبات في غوطة دمشق الشرقية، حيث سبقه يوماً حافلاً بقصف العاصمة وضواحيها بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من قبل المجموعات المسلحة، خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وأضراراً مادية كبيرة.

اليوم الثاني شهد خروقات كثيرة متمثلة بقصف المسلحين مواقع الجيش السوري في جبهة الميدعاني-حزرما وقنص على دشمه في حرستا واستهداف نقاطه بالرشاشات المتوسطة وقذائف الهاون على جبهة الأتستراد الدولي ومخيم الوافدين ،كما سُجل استشهاد جندي سوري على جبهة الريحان إثر قصف بقذائف الهاون نفذه المسلحون، وقد قوبلت هذه الخروقات بضبط نفس كبير من قبل الجيش والرد على مصادر النيران في بعض الأحيان. وفي تطور عنيف في اليوم الثالث قصفت المجموعات المسلحة الأحياء السكنية في ضاحية الأسد بأربع قذائف هاون واستهدفت مواقع الجيش في محيط الأتستراد بمزارع دوما ومحيط مشفى الشرطة بالرشاشات المتوسطة واندلع اشتباك متوسط الشدة بمزارع حزرما إثر خروقات متكررة من قبل المسلحين واستهدافهم مواقع الجيش المتقدمة. بينما حافظ اليوم الرابع حتى اللحظة على هدوء شبه تام في معظم الجبهات تخلله بعض الاستهدافات لمواقع الجيش برصاص القنص والبنادق في محيط الأتستراد الدولي وجبهة حزرما حيث قوبل بالمثل. ضبط نفس كبير يظهره عناصر الجيش السوري للحفاظ على الهدنة المعلنة، وقد استخدموا بنادقهم لإسكات مصادر النيران بأتجاههم في أغلب الأحيان.

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