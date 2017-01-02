رصد:مقتل عدد من مسلّحي “قوات سوريا الديمقراطية” إثر اشتباكات مع تنظيم “داعش” في منطقة تل السمن في ريف الرقة الشمالي، خلال محاولة “القوات” التقدم في المنطقة.

2 يناير, 2017 - 3:12 مساءً
2 يناير, 2017
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