بالفيديو: سهرة في السعودية تستدعي الشرطة.. واعتقال لبنانية!

استهلاك الكحول واختلاط الرجال بالنساء أمران ممنوعان منعا باتا في المملكة العربية السعودية التي تعرف بتشدد قوانينها الأخلاقية.

لم يمض وقت طويل قبل أن يشاهد أفراد من الشرطة السعودية هذا الفيديو وأن يتعرفوا على المبنى الذي أقيمت فيه الحفلة بفضل برج شهير يظهر على خلفية المشهد. وقد تم القبض على منظم السهرة، وهو أردني الجنسية، بينما كان يحاول الهرب من البلاد، وكان من بين ضيوفه امرأة لبنانية أتت مع ثلة من صديقاتها اعتقلن كذلك من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أفادت بأنها لا تزال تبحث عن بقية الحاضرين.

هذه الاعتقالات واردة في المملكة العربية السعودية. ففي حزيران 2014 بجدة كذلك، اعتقل 16 شابا خلال حفلة مختلطة نظموها بمناسبة حصولهم على الشهادة الجامعية.

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