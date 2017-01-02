هل حقاً “داعش” مسؤولة عن تفجيرات طرطوس ؟

نشر تنظيم “داعش” عبر وكالته الرسمية “أعماق” بيانا يؤكد فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدينة طرطوس السورية ليلة رأس السنة حيث ذكر البيان أن التنظيم استهدف حواجز الجيش السوري المتواجدة على كورنيش طرطوس.

الامر المثير للجدل حول مصداقية “داعش” في تبنيها العملية الإرهابية يعود إلى أن كورنيش طرطوس لا يوجد فيه حواجز للجيش السوري باستثناء دوريات جوالة في المدينة فيما أن الحواجز تتركز في مداخل المدينة.

يذكر أن الهجوم الانتحاري أسفر عن استشهاد عنصرين من قوات الأمن، واصابة بعض المارة بجروح نتيجة انفجار سيارة كانت بالقرب من الحادثة.

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