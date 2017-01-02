ارسلان: ‘‘كبوجي‘‘ أثبت أن المسيحيين جزء من المقاومة

وقال “هذا المطران الذي قضى مخلفا تراثا مشرفا في علاقة المسيحية المقاومة بالشرق”.

واضاف ارسلان في بيان له “كان الصديق الكبير الطاهر النقي المقدام المطران كبوجي عنوانا ساطعا للمقاومة وهو الذي قاسى من ظلم السجون الإسرائيلية وصمد في وجه نظام الطغيان الصهيوني بإسم الكنيسة الكاثوليكية والمسيحية المشرقية برمتها”.

واشار ارسلان الى ان “المطران كبوجي أثبت ان المسيحيين الاشراف هم جزء لا يتجزأ من مشروع المقاومة العربية التي آمن بها إيمانه بعقيدة المقاوم الاول السيد المسيح عليه السلام”،

وتابع “رحل المطران كبوجي المعتز بسوريته قرير العين بتحرير حلب وهو ابنها البار حمل همها وصلى من اجلها ومن اجل تحريرها من براثن الارهاب”.