شاتيلا: كبوجي كان نموذجا رائعا في الصمود والكفاح

نعى رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا، المطران هيلاريون كبوجي، واصفا اياه ب”المطران العروبي البطل المقاوم ضد الصهيونية والإستعمار وكل قوى التطرف والتقسيم”.

وقال في بيان: “لقد جسد الراحل الكبير المسيحية العربية المنفتحة، مستوحيا من تاريخ المسيحيين الأحرار نماذج التمسك بالعيش الواحد والامة العربية الواحدة”، مضيفا: “لقد جمعتنا أخوة وصداقة عميقة مع المطران العروبي كبوجي الذي كان يبارك مواقفنا القومية العربية، لقد كان علما وعالما بأحوال الأمة يعبىء الشعب على مواجهة الأعداء، مركزا على قضية فلسطين وحق الشعب في كل مكان بمقاومة الصهاينة والمحتلين المستعمرين أينما كانوا”.

أضاف: “كان المطران كبوجي صديقا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومقاوما صلبا وحريصا كل الحرص على وحدة سوريا وكل بلد عربي وعروبته واستقلاله، وعلى احباط كل مشاريع التقسيم والتطرف من اي جهة كانت”.

وختم شاتيلا: “لقد خسرت الأمة العربية بطلا من أبطالها، ونموذجا رائعا في الصمود والكفاح”.

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