برلين: اثنان من ضحايا اسطنبول عاشا في ألمانيا و3 مواطنين ألمان بين المصابين

أفادت الخارجية الألمانية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، بأن شخصين من ضحايا هجوم اسطنبول كانا مقيمين في ألمانيا.

وفي موجز صحفي ذكر المتحدث باسم الوزارة، مارتن شيفر، أن أحد القتيلين كان يحمل جنسيتين، ألمانية وتركية، أما الثاني فكان مواطنا تركيا، بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف شيفر أن ثلاثة ألمانيين تضرروا أثناء الهجوم.

وكان مسلح مجهول أطلق النار، فجر الأحد 1 يناير/، على رواد ملهى “رينا” الليلي في حي أورطه كوي باسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الهجوم أودى بحياة 39 شخصا، بينهم 16 أجنبيا، فيما أفادت القنصلية الروسية في تركيا بأن مواطنة روسية من بين القتلى.

كما من بين ضحايا الهجوم مواطنون من المملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والأردن وليبيا وإسرائيل.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الجريمة، وتجري أجهزة الأمن التركية عملية واسعة للبحث عنه.

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