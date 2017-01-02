لحود عزى بكبوجي: أصبح المثل لكل أحرار العالم

إتصل الرئيس إميل لحود براعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، مقدما العزاء لكنيسة الملكيين الكاثوليك وعلى رأسها البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بوفاة مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران إيلاريون كبوجي.

وأكد في بيان على “الخسارة الكبيرة بفقدان المطران كبوجي، الذي كرس حياته من أجل تحرير مدينة القدس من براثن العدو الإسرائيلي وإعادتها مدينة مقدسة للسلام لجميع الأديان السماوية، حيث تتجسد علاقة الإنسان بخالقه دون زيف او سوء دنيوي. ومن هذا الكفاح المشهود له للمطران إيلاريون كبوجي، استطاع أن يجعل رعيته كل الشعب الفلسطيني المظلوم دون استثناء من جميع الطوائف والمذاهب، لا بل توسعت رعيته بعد الاعتقال في سجون العدو الاسرائيلي لتصبح على امتداد المنطقة العربية، وأصبح المثل والمثال لكل إحرار العالم الذين يسعون إلى إحقاق الحق ونصرة المظلومين في كل مكان من هذا العالم”.

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