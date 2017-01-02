ملتقى الاديان والثقافات نعى المطران كبوجي

نعى ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار، “عميد المطارنة العرب مطران القدس هيلاريون كبوجي”، معتبرًا ان “رحيله خسارة كبيرة، ليس فقط لكنيسته وطائفته فحسب، بل خسارة وطنية وروحية للعالمين العربي والإسلامي، بوصفه واحدا من اهم رموزه المشرقة، بتضحيات لم تهدأ، عطاء ايماني وانساني لم يتوقف”.

اضاف في بيان: “حتى صلاته الاخيرة من اجل نبذ الفتن، صون السلم الاهلي، واعلاء كلمة الحوار بين ابناء الامة الواحدة، رحل مطران المحبة، متوجًا بوفائه لفلسطين، فكان الراعي الصالح، حاملا الام القدس، آمالها وضميرها الحي، ومدافعا صلبا عن قضايا الامة وحقوقها، كان قدوة ومثالا في الالتزام بروح الاخاء المسيحي – الاسلامي والعيش المشترك”.

وأشار الى أن “رغم القهر وابعاده القسري عن وطنه، تمسك قديس الكلمة الجريئة بمواقفه ضد الارهاب والاحتلال، رافضا التنازل عن شيء من كرامته وكرامة القيامة المقدسية، ولم تمنعه المنافي عن المجاهرة بقول الحق يستقوي به على الظلم، ولا يخشى في الله لومة لائم، تاركا من ورائه نهجًا سيحتفظ به التاريخ من جيل الى جيل”.

وختم الملتقى بـ”تقديم أحر التعازي من صاحب الغبطة البطريرك لحام والطائفة الكاثوليكية وسائر الكنائس المشرقية الكريمة”.

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