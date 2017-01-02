هذا ما سيطرت عليه ميليشيا “قسد”

أعلنت ميليشيات “قوات سوريا الديموقراطية” عبر بيان لها عن سيطرتها على قرية المحمودية بريف مدينة الرقة، بعد معارك عنيفة استمرت لأيام ضد مقاتلي تنظيم “داعش”.

هذا وقد جاء في البيان الذي نشرته ميليشيا “قسد”عبر صفحاتها الرسمية بأن “مقاتلي “غضب الفرات “سيطروا على المحمودية بعد اشتباكات استمرت لثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر “داعش”، إضافة إلى تدمير عربتين مفخختين ومدرعة وعربة محملة بسلاح الدوشكا”.

فيما أوضحت “القوات” عبر بيانها أن :”مقاتلي ومقاتلات غرفة عمليات “غضب الفرات “حرروا حتى الآن 110 قرى، والعشرات من المزارع والتلال الاستراتيجية، وقتلوا 277 مرتزقًا من داعش.”

تجدر الإشارة إلى بلدة المحمودية تعتبر موقعًا استراتيجيًا بالنسبة لتنظيم “داعش”، نظرًا لقربها من نهر الفرات حيث يستخدمها “التنظيم” لتعزيز قواته في المنطقة وتنفيذ هجماته.

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