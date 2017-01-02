ملايين المستخدمين سيحرمون قريبا من WhatsApp

أفادت صحيفة “ديلي اكسبريس” بأن تطبيق “WhatsApp” سيتوقف عن العمل في الأجهزة والهواتف الذكية التي باتت قديمة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصممي التطبيق المذكور قولهم إن خدمة المراسلة “ماسينجر” لن يكون متاحا على هواتف iPhone 3GS وأجهزة

Windows Phone 7 والأجهزة والهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل اندرويد 2.1 و2.2.

وذكر المصممون أن هذه الأجهزة عفا عنها الزمن ولم تعد قادرة تخديم التحديثات التي ستظهر في تطبيق “واتس آب” لاحقا. وأضافوا أن استخدام الماسينجر على قواعد Blackberry OS وBlackberry 10 وNokia S40 وNokia Symbian S60 سيستمر حتى 30 يونيو/حزيران عام 2017.

ومن المعروف أن “واتس آب” هي تطبيق مجاني لتبادل الرسائل الفورية مع التواصل بالصوت والصورة. ويستخدم هذا التطبيق أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.