أعمال شغب في سجن برازيلي تسفر عن مصرع 50 شخصا على الأقل

أفادت الشرطة البرازيلية بأن أكثر من 50 سجينا لقوا مصرعهم يوم 2 يناير/ كانون الثاني في أعمال شغب دموية في مدينة ماناوس بولاية الأمازون شمال البرازيل

ونقلت “رويترز” عن مصدر في الشرطة أن سبب الحادث شجار وقع بين عصابات مخدرات متناحرة داخل السجن. وأعرب عن خشيته أن يكون عدد القتلى أكثر من الرقم المذكور.

وتجدر الإشارة إلى نظام السجون البرازيلية يتعرض على الدوام للانتقاد من جانب الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تؤكد على أن السجون البرازيلية دائما مكتظة بالنزلاء وتفتقد إلى ابسط شروط الإقامة الإنسانية.

وتشهد السجون في البرازيل بشكل دوري أعمال الشغب الدامية التي يثيرها عادة المحكومين بقضايا مخدرات.

المصدر: وكالات

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