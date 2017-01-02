بولندا.. تونسي متهم بقتل شاب بولندي في ليلة رأس السنة

اتهمت السلطات البولندية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، مواطنا تونسيا بقتل شاب بولندي في ليلة رأس السنة الجديدة، وهي قضية أثارت احتجاجات عنيفة مطلع الأسبوع.

واندلعت اضطرابات، السبت الماضي، عندما تشاجر الشاب البولندي البالغ 21 عاما من عمره، والذي عرف فقط باسم دانيال، مع عاملين في مطعم “برينس كباب” في مدينة إيلك شمال شرق بولندا.

وأثناء المشاجرة التي أعقبت ذلك، استخدم طباخ في المطعم، 26 عاما، سكينا في تسديد طعنتين قاتلتين لدانيال.

وبعد ظهر الأحد، تجمع المئات من سكان المدينة أمام المطعم وألقى بعضهم الحجارة والمفرقعات باتجاهه فحطموا زجاجه ومحتوياته، مطلقين شعارات عنصرية، ما تسبب في اعتقال 28 شخصا.

إثر ذلك، وجه رئيس بلدية المدينة نداء إلى المواطنين دعاهم فيه إلى الالتزام بـ”الهدوء واحترام ذكرى ضحية المأساة”.

وقالت أغاتا كوليكوفسك، المتحدثة باسم الشرطة: “لقد اعتقلنا 4 أجانب إثر جريمة قتل وقعت ليل السبت إلى الأحد”.

وذكر المدعي العام فويتشخ بيكتيل، الاثنين، إن المحققين ما زالوا غير متأكدين من ملابسات الحادث، لكن يبدو أن دانيال أخذ مشروبات من المطعم دون أن يدفع ثمنها.

فيما نقلت قناة TVN24 عن بيكتيل قوله إن الادعاء ينتظر كذلك توجيه اتهامات إلى صاحب المطعم وهو جزائري يحمل الجنسية البولندية.

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