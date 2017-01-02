السويداء ومحاولة فاشلة لتفجير عبوات ناسفة

2 يناير, 2017 - 6:23 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
السويداء ومحاولة فاشلة لتفجير عبوات ناسفة

قام عناصر من وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك عبوتين ناسفتين وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين في ريف السويداء الشمالي الغربي.

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بأن عناصر الهندسة فككوا عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين” مشيرا إلى أن “العبوتين عبارة عن لغمين مضادين للدروع مربوطين إلى بعضهما معدين للتفجير عن بعد ويبلغ وزنهما 20 كغ.

ومن جهة أخرى فقد تعرضت قرية لبين الواقعة في أقصى الريف الشمالي الغربي للسويداء المتاخم لريف درعا الشرقي خلال السنوات الماضية لاعتداءات متكررة من الإرهابيين عبر إطلاق قذائف الهاون أو استهداف المزارعين في أراضيهم ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين.

المصدر: رصد الحدث نيوز
2 يناير, 2017

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