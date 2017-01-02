السويداء ومحاولة فاشلة لتفجير عبوات ناسفة

قام عناصر من وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك عبوتين ناسفتين وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين في ريف السويداء الشمالي الغربي.

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بأن عناصر الهندسة فككوا عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين” مشيرا إلى أن “العبوتين عبارة عن لغمين مضادين للدروع مربوطين إلى بعضهما معدين للتفجير عن بعد ويبلغ وزنهما 20 كغ.