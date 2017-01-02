عاش مع زوجته 20 عاماً دون كلمة واحدة..!

على الرغم من أن العديد من الأزواج قد مروا بفترات طويلة ومربكة من الصمت عقب حدوث خلافات، ولكن هذا لا يمكن مقارنته بالزوج والزوجة اللذان لم يتحدثا لعقدين من الزمان، رغم أنهما عاشا معاً في ذات البيت.

حيث يواصل “أوتو كاتاياما”، من مدينة نارا جنوب اليابان، العيش مع أولاده الثلاثة (فتاتان وصبي) وزوجته “يومي” التي تحاول بجهد اختلاق محادثة معه ولكنها لم تتلقى سوى إيماءة أو همهمة على مدى الـ 20 عاماً الماضية.

وكشف ابنهما يوشيكي البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك بعد سنوات من حالة الصمت بينهما، فكتب في برنامج تلفزيوني يطلب منهما إصلاح الوضع، إذ أنه لم يسمعهما أبداً يتبادلان حواراً.

واستجابة لطلب يوشيكي تم ترتيب لقاء بين الزوجين في إحدى الحدائق حيث التقيا وتبادلا الحديث للمرة الأولى في وجود أبنائهما الثلاثة.

وجرى حوار بينمهما، يومي: “بطريقة ما، مر زمنٌ طويل منذ أن تحدثنا. كنت قلقةً جداً بشأن الأطفال”.

أوتو: “يومي، لقد تحملت الكثير من المصاعب حتى الآن. أريدك أن تعرفي كم أشعر بالعرفان لكل شيء”.

وبينما يتابع أبناؤهما وفريق البرنامج هذه اللحظة الهامة بدت على الجميع السعادة حتى بكت إحدى بنتيهما.

وكشف أوتو بأن السبب الذي جعله يتجاهل زوجته طوال هذه المدة هو غيرته من رعايتها واهتمامها الكبيرين بأطفالهما.

وقال في البرنامج التلفزيوني الذي راسله نجلهما “لقد كنت غيوراً نوعاً ما. وكنت مستاءً من هذا. لا أظن أن هناك عودة للوراء الآن”.

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