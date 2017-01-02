مصرف ترك أبوابه دون حراسة .. وهذا ماحدث!

قد يكون من المستحيل أن نرى مصرفاً مشرّع الأبواب ودون حراسة أو رجال أمن، وخال تماماً من أي شخص أو موظف، لكن ذلك حدث فعلاً بأول أيام العام، حيث كانت نتيجته لا تخطر على بال.

فقد كان من المفترض أن يغلق مصرف “كومنويلث” في أستراليا أبوابه يوم الأحد، العطلة الرسمية في عدد كبير من دول العالم، إلا أن أحد فروع المصرف في منطقة صنشاين بمدينة ملبورن ترك أبوابه مفتوحة يوم العطلة، ربما لمن يريد أن يتجول ويلتقط الصور أو المقاطع المصورة، وهو ما فعله البعض.

حيث قال أحد المارّة ممن دخلوا المصرف وصوروه: “هناك ماكينات سحب آلي، انظر إنه مفتوح على مصراعيه، دعونا ندخل”.

وفي وقت لاحق قامت الشرطة المحلية بالتاكيد أن فرع المصرف ترك مفتوحاً، وقالت متحدثة أمنية: “أبلغتنا امرأة تستخدم ماكينة سحب آلي أن أبواب فرع هامشاير رود مفتوحة، توجهت الشرطة إلى هناك وانتظرت حتى أتى شخص وأغلقه”، وتابعت المتحدثة: “لا يعتقد حتى الآن أن شيئاً ما سرق”.

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