فرنسا.. السجن 10 سنوات لـ”جهادي” عائد من سوريا

أصدرت محكمة جنائية في باريس، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني الجاري، حكما بسجن فرنسي، يدعى نيكولا مورو (32 عاما)، 10 أعوام، بعد إدانته بالسفر إلى سوريا والعراق والانضمام إلى “داعش”.

ورفض المتهم الفرنسي الذي عاد إلى باريس بعد عام ونصف العام قضاها في صفوف “داعش” حضور جلسة النطق بالحكم.

وقالت المحكمة الفرنسية في جلسة الـ14 من ديسمبر/كانون الأول 2016، إن نيكولا مورو يمثل خطرا كبيرا على المجتمع، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيعود إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في حال إطلاق سراحه.

وتأتي إدانة نيكولا، بعد إدانة شقيقه الأكبر فلافيان مورو بالتهمة نفسها، عندما كان أول عائد من سوريا بعد انضمامه لصفوف “داعش”، وقد تمت محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

واشتهر مورو قبل محاكمته بتهمة الإرهاب بالإجرام والانحراف وخضوعه لمحاكمات بتهم مختلفة كثيرة، تراوحت بين السرقة والسطو المسلح وتجارة المخدرات في الضواحي الباريسية، وقضى سنوات طويلة منذ مراهقته وراء أسوار سجون فرنسية مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان يدير مطعما لمدة 3 أشهر في مدينة الرقة معقل التنظيم بسوريا.

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