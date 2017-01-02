رسالة “واتسآب” تكلفه وليمة باهظة!

في واقعة طريفة، واجه مواطن سعودي من منطقة حائل موقفاً لا يُحسد عليه بسبب رسالة “واتسآب” أرسلها بالخطأ إلى أصدقائه، وتضمنت دعوتهم لتناول طعام العشاء.

وفي التفاصيل، تسبَّبت رسالة “واتسآب” أُرسلت بالخطأ من قِبل مواطن في جعله يدفع مبلغاً كبيراً لإعداد وليمة كبرى في إحدى الاستراحات. وكان المواطن قد بعث برسالة عبر تطبيق “واتسآب” إلى أحد أصدقائه، يدعوه فيها إلى تناول طعام العشاء معه، وكان نصها: “الله يحييك، العشاء بكرة”. لكنه أرسلها بالخطأ إلى كل الموجودين على قائمة الاتصال في جواله. وتفاجأ المواطن بعدها بعشرات الرسائل بالموافقة على الدعوة، وتأكيد حضور الوليمة ما جعله يضطر للبحث عن استراحة، وشراء عدد من الذبائح لاستيعاب العدد الكبير من المدعوين للعشاء، لكن المفارقة الكبرى كانت حضور جميع المدعوين ما عدا الشخص الذي كان معنياً بالرسالة.

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