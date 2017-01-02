من هم ميليشيات “جيش الأحرار”؟ومن يتزعمهم؟

اندمج سبعة عشر فصيل من “حركة أحرار الشام الإسلامية”ضمن فصيل واحد تحت مسمى “جيش الأحرار›”بقيادة هاشم الشيخ المعروف باسم أبو جابر الشيخ.

وجاء في البيان الذي صدر عن الحركة أن الاندماج جاء “حرصاً على وحدة الصف في “حركة أحرار الشام”، وزيادة الفاعلية العسكرية في الساحة لرد العدو الصائل”.

وضم البيان أسماء ستة عشر لواء وكتيبة عاملة في الحركة، وعقب صدور البيان أعلن “لواء أهل الشام” العامل في قطاع الساحل والتابع ل”حركة أحرار الشام ” عبر بيان له عن انضمامه للتشكيل الجديد.

فيما تناقلت تنسيقيات تابعة للحركة عن قيادي دون ذكر اسمه قوله :”باختصار شديد ومن وجهة نظري هو انشقاق لكن غير كامل لأسباب كثيرة يطول شرحها لكن الأسباب التي دعت للانشقاق هي رفض قادة في الحركة اندماجهم تحت قيادة واحدة تضم كل الفصائل المسلحة في شمال سوريا، وتلك الكتائب والألوية التي شكلت حديثاً سوف تعمل فيما بعد لإعلان انضمامها ومبايعتها لجبهة “فتح الشام “وإلى الآن لم يتم معرفة ردة فعل القائد العام للحركة، وهذا الاندماج هو مطب جديد تقع به الحركة وقيادة أبو جابر الشيخ للتشكيل الجديد دليل على صراع للوصول إلى قيادة الحركة».

يذكر أن ” حركة أحرار الشام ” خلال الفترة الماضية انشقاقات متتالية لعدد من شرعيي الحركة الذي تلاه انتخاب قائد جديد للحركة.

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