تغريد طائفي وشتم لمذهب برسم قوى الأمن

أصبح لكل موقع رواده، تتعدد الخلافات اللبنانية فتجد التهكم وسيلة بارزة، واللبنانيين لا كبير لهم حيث يلجؤون للشتم كدافع لإبراز الرأي،و آخر المطاف “التويت” في قبضة قوى الأمن!

و كان في الآونة الاخيرة قد برز خلاف كبير بين مختلف الاطياف اللبنانية على تسمية كلمة “شهيد” على من يذهب للقتال دفاعا عن أرضه و معتقداته او من يقتل في اي عملية تفجير في قاع الارض. قد بلغ الاشتباك الالكتروني ذروته عقب العملية التكفيرية التي أصابت المحتفلين في عيد رأس السنة في تركيا فمنهم من اعتبرهم شهداء و منهم من اعتبرهم قتلى عقب الانحياز الطائفي و اثر انتقادهم لبعض القنوات الاعلامية و ما برزته.

علاوة على ذلك تقدم عدد من المحامين دعوى قدح و ذم على من يشتم الضحايا اللبنانيين في الحادثة المؤلمة في تركيا، و لكن من الواضح ان موقع “تويتر” اصبح منصة لاطلاق الشتائم التي لا تخلو من النفس الطائفي بحق الشركاء في الوطن و على مبدأ “ستة و ستة مكررة” أصر البعض على توجيه صفات طائفية وخيمة و أبغض العبارات بحق من ذهب ليحمي بلده استباقا من الخطر التكفيري الذي يهدد الجميع مخلفا عائلته و ارضه و كل ما يملك فداءا لمبادئه.

لم يقف الاختلاف الطائفي اللبناني هنا، فبعد توقيف قوى الامن الداخلي للمواطن “ر.أ” لجأ البعض للتهكم على الطائفة الشيعية و ربط القضية بالانفجار! نتيجة ما حدث، رأى موقع الحدث نيوز أن يضع بين يدي القوى الامنية بعض من التغريدات التي تمثل اصحابها آملة أن لا يكون في لبنان ضحايا “بسمنة” و ضحايا “بزيت”.

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