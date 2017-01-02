الرئيس الإسرائيلي: إسرائيل في مأزق ولا خيار أمامها سوى الاتفاق مع الفلسطينيين

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى “التفكير عمليا” بإبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين.

وصرح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيبقى هو القضية المركزية “حتى لو أغمضنا أعيننا”.

وأضاف، في تصريحات إثر تسلمه “التقييم الإستراتيجي السنوي لمعهد بحوث الأمن الوطني”، قائلا: “علينا أن نبدأ في التفكير عمليا، بما يسمح لنا ببناء الشروط للاتفاقيات المستقبلية مع الفلسطينيين، ليس هناك خيار آخر … يجب علينا أن نبدأ التفكير في المستقبل، وكيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي مع الفلسطينيين”.

وأشار ريفلين إلى وجود “تحديات غير واضحة، تواجه إسرائيل.. مستوى عدم اليقين هذا العام مرتفع، بشكل خاص، أكثر من أي وقت مضى هناك، فهناك رئيس جديد في الولايات المتحدة ما زالت إسرائيل تجهل سياساته تجاه الشرق الأوسط.. الأجندة السياسية في أوروبا، والانتخابات في فرنسا وألمانيا، وغيرها الكثير، ترفع مستوى عدم اليقين، ونحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين”.

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