فتاوي شرعية من أجل “جبهة النصرة”..من أصدرها ؟ولماذا؟

تمكنت “جبهة النصرة “بانجاز اندماج يضم سبعة فصائل في ما سمي ب “الهيئة الاسلامية السورية” تضم “أحرار الشام” و “النصرة” و “الزنكي” و “أجناد الشام” و”لواء الحق” و “الحزب التركستاني” و “أنصار الدين ” بعد فتوى أصدرها سبعة عشر شرعيا بينهم سعوديون ومصريون

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حيث قام سبعة عشر شرعي بينهم مصريون وسعوديون من أتباع القاعدة في ساحة الجهاد السوري بينهم أبو فتح الفرغلي وأبو الحارث وأبو اليقظان من الجنسية المصريةو عبدالله المحيسني السعودي وغيرهم أفتوا بوجوب الاندماج مع النصرة وأعادوا تغليب قرار الجناح القاعدي في أحرار الشام مع تسمية أبو عمار العمر ذو الإنتماء الاخواني قائدا للكيان الجديد

وبذلك تكون “النصرة” قد بدأت بتنظيم تحالفاتها مع أكبر فصائل الشمال للمواجهة المتوقعة في إدلب ونتائج العملية السياسية المقبلة في الأستانة .



وبذلك يكون لا مكان للجناح السياسي في “الجبهة “الذي يمثلها لبيب النحاس وأبو عزام الأنصاري، أبرز أعضاء مجلس الشورى، الأمر الذي يشير إلى تصدع جدران الجبهة الداخلية ل “أحرار الشام”، فالجناح السياسي لم يجد من يؤيدها من الجناح العسكري التي يمثلها أبو جابر الشيخ الذي انشق عن الحركة مع 16 فصيلًا، وأنجز الاندماج مع “النصرة “بعد مصالحة كانت برعاية زعيم “جبهة النصرة”، أبو محمد الجولاني، بينه وبين أبو عمار العمر.

ويبدو أن النصرة بهذه الاندماجات تسابق الزمن لتنظيم تحالفاتها للإعداد للمواجهة المقبلة في إدلب، معقل المسلحين، التي تأوي حاليًا قرابة الـ50 ألف مقاتل، لكن تلك المرة من دون غطاء دولي أو إقليمي في حال استبعاد الدور التركي، الأمر الذي قد يضعف الغطاء السعودي والقطري إلى حد كبير، فالحدود التركية التي كانت معبرًا لنقل السلاح للفصائل الإرهابية قد أغلقت تقريبًا، وستكون في انتظار تلك الفصائل المسلحة في إدلب مواجهة صعبة في وجه الجيش السوري وحلفائه بالمنطقة.



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