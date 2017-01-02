الحريري من مطار بيروت: الارهاب لا دين له ويستهدفنا جميعاً

وصل رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مطار بيروت لاستقبال ضحايا اعتداء اسطنبول الارهابي.

وأكد الحريري أن “الارهاب لا دين له ويستهدفنا جميعاً ويستهدف الناس الطيبين والذين يحبون الحياة”، مشدداً على أننا سنحاربه بوحدتنا الوطنية.

وتمنى الحريري من الجميع “الصلاة للضحايا، وأن نكون جميعنا صفاً واحداً، لافتاً إلى أنه يمثل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري متقدماً بالتعازي من أهالي الشهداء ومتمنياً الشفاء للجرحى، وقال: كدولة لدينا مسؤولية امام الناس والكلمة اليوم للاهالي وسنقف إلى جانبهم في كل الخطوات ونتابع مع حصل الحكومة التركية.اعتداء

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