هذا ما دعا إليه مفتي سوريا

أكد مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون أن الشعب السوري صمد على مدى 6 سنوات في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف مدافعاً عن استقرار وأمن المنطقة والعالم.



ودعا حسون خلال لقائه اليوم وفدا كنسيا استراليا برئاسة القس ديفيد سميث إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية إلى الشعب الاسترالي والرأي العام العالمي في مواجهة ما تروجه وسائل الإعلام المغرضة عما يحدث فيها.

ونبه حسون “إلى عواقب احتضان بعض الدول الغربية للفكر المتطرف”، لافتاً إلى الانعكاسات الإنسانية لما تفرضه الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية من حصار اقتصادي جائر على الشعب السوري.

من جانبه أشار سميث إلى أن الوفد سينقل حقيقة ما يحدث وما تتعرض له سورية من إرهاب إلى الرأي العام الاسترالي كما سينقل ما لمسه من إخاء وتضامن بين أبناء الشعب السوري مسلمين ومسيحيين، منوهاً بصمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

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