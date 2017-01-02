العراق: القوات الأمنية تفرض حظر تجوال في سامراء على خلفية هجوم لداعش على مركز المتوكل شرق المدينة

2 يناير, 2017 - 9:00 مساءً
2 يناير, 2017
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