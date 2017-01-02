هذا ماقاله سكرتير “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي” عن الأسد

صرح سكرتير “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي” في سوريا عبدالحميد درويش لـوسائل إعلام كردية اليوم بقوله: «لازال الأسد رئيساً لسوريا، وسأسميّه بكلّ احترام سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد».

حيث نشرت تلك الوسائل مقتطفات حول عدة مواضيع وملفات، من حديث درويش، يقول في بعضها: «لحزبنا رأي، نحن نطالب بالحكم الذاتي، وأريد أن يسمع كل الكرد هذا الرأي».

وكشف درويش عن زيارة قام بها محافظ الحسكة لمكتبه، وقال: «زارني السيد محافظ الحسكة، ضيفاً عزيزاً، واستقبلناه في قاعة الدكتور نورالدين ظاظا وأحضرنا له مأدبة غداء».

كما وجه في مقتطفات أخرى رسائل إلى الأوساط السياسية الكردية بسوريا، قائلاً: «على المجلس الوطني الكردي أن يقرر تجميد عضويته في “الائتلاف”، لأنّ الأخير لا يعترف بحقوق الشعب الكرديّ»، معتبراً «موقف النظام أفضل من موقف الائتلاف».

سكرتير” التقدمي الكردي “تحدث أيضاً عن رفضهم الذهاب إلى لقاء حميميم قائلاً «لأنها تحت عباءة الـ PYDولو اتخذ موقفاً إيجابيا كنّا سنذهب دون المجلس الوطني»، متابعاً «موقف المجلس كان خاطئاً، وسيكلف الكرد كثيراً، وسنخرج من المولد بلا حمص»، معتبراً أن «لقاء حميميم لم ينجح، والدليل عودتهم في نفس اليوم».

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