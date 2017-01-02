دول مجلس التعاون الخليجي تدين الهجوم المسلح بالبحرين

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي قام به مجموعة من المسلحين على مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة “جو” في البحرين.

ما أدى إلى مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح، وفرار عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.

وسبق ان اعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية في الهجوم المسلح الذي استهدف سجنا جنوب شرقي البحرين.

وكانت وسائل اعلامية بحرينية قد اشارت في وقت سابق إلى أن “الهجوم المسلح حصل على مركز الإصلاح والتأهيل “جو” وادى عن مقتل الشرطي عبدالسلام سيف.