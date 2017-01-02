محفوظ: على الرئيس عون والحريري إنقاذ الإعلام اللبناني

2 يناير, 2017 - 10:14 مساءً المصدر: مواقع
محفوظ: على الرئيس عون والحريري إنقاذ الإعلام اللبناني

أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ إلى أن “الاعلام المكتوب متجه نحو الموت والاعلام المرئي سيلحق يه في المستقبل إذا لم يكن هناك متابعة جدية من قبل الدولة”.

وفي حديث تلفزيوني أكد محفوظ أنه “على المسؤولين ووزير الاعلام ولجنة الاعلام أن يتابعوا موضوع الإعلام اللبناني”.

كما لفت محفوظ إلى أنه “يجب على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذين يمتلكون قنوات أن ينقذوا الاعلام اللبناني”، مشيراً إلى أن “لبنان وحده في المنطقة من يمتلك بهذه الحرية الاعلامية فلا يمكن أن يموت”.

واعتبر أنه “يجب تشكيل مدينة إعلامية تساعد في حل مشاكل البطالة في المجال الاعلامي، منهم المصروفين من صحيفة “السفير” وصحيفة “النهار”.

المصدر: مواقع
2 يناير, 2017

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