ايران: لم نتسلم من السعودية أي دعوة لموسم الحج

أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي إن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتلق من الجانب السعودي أي دعوة لأداء مناسك الحج في الموسم المقبل.

مشدداً على أن ظروف الجمهورية الإسلامية لأداء مناسك الحج هي كما كانت عليه في العام الماضي والتي تطالب بضمان العزة والكرامة والأمن للحجاج الإيرانيين.

وفي تصريح صحفي، قال محمدي “نحن سمعنا هذا الخبر نقلاً عن وزير الحج السعودي كما الجميع عن طريق وسائل الإعلام، حيث أن مسؤولي الحج السعوديين طرحوا هذا الموضوع في وسائل الإعلام، ورغم مرور أربعة أو خمسة أيام على طرحه لكننا لم نستلم أي دعوة من قبل الجانب السعودي مباشرة أو حتى عن طرق أخرى”.

وأشار محمدي إلى أن ظروف الجمهورية الإسلامية لأداء مناسك الحج هي كما كانت عليه في العام الماضي، مضيفاً “نحن طرحنا قضايا في مفاوضات العام الماضي مع مسؤولي الحج في السعودية تتضمن ضمان العزة والكرامة والأمن للزوار الإيرانيين، فلو تعقد مفاوضات ثانية سوف نطرحها مجددا”.

وفيما وصف تلك المواقف بأنها منطقية جداً، لفت محمدي إلى أن الظروف مع السعودية “خاصة” وذلك بسبب قطع العلاقات، مشيراً إلى أن عدم وجود السفارة والقنصلية يتطلب وضع آلية بديلة للحماية القنصلية والحقوقية للحجاج الإيرانيين.

وخلص محمدي إلى القول ان “واجبنا الشرعي يحتم علينا أن نسعى لفتح هذا الطريق المسدود، لكن بشرط حفظ العزة والكرامة للحجاج الإيرانيين”.