نعومكين: محادثات أستانا ليست بديلاً عن جنيف

أكد المستشار السياسي للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا فيتالي نعومكين أن “المحادثات المرتقبة بين دمشق والمعارضة في أستانا ليست بديلا عن صيغة جنيف”.

مشيراً إلى أنه “دعونا نفصل أستانا عن صيغ أخرى لا تتخلى الأمم المتحدة عنها، مع أنها، ولنكن صريحين، لم تكلل بالنجاح. ليست عملية أستانا كغيرها وهناك صيغة جديدة قد ظهرت، لا تمثل بديلا عن الأمم المتحدة، وقد تغدو الخطوات التمهيدية المتخذة في إطارها أكثر نجاحا من الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الأمم المتحدة، لا سيما في حال صمود نظام وقف إطلاق النار في سوريا”.

ولم يستبعد “إمكانية تقديم نتائج اللقاء في أستانا لمجلس الأمن الدولي”، مشيرا إلى أن “ذلك لا يعني بالضرورة قيام أعضاء المجلس بمناقشة نتائج اللقاء”.